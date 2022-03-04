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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye’ye geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türkiye'ye geldi.

Yayınlanma: 17:54 - 04 Mart 2022 Güncellenme:
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye’ye geldi

Bakan Yardımcısı Sherman, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 16.00’da Washington’dan İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş terminalinde konsolosluk görevlileri tarafından karşılanan bakan yardımcısı, daha sonra araçla havalimanından ayrıldı.

Bakan yardımcısının yarın saat 10.00’da THY uçağıyla Ankara’ya gideceği öğrenildi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği temaslarla Türkiye’deki ziyaretini tamamlayacak olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman buradan İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır’a gidecek.

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