ABD ile Rusya arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'ya derhal gerilimi düşürme ve Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını geri çekme çağrısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Rusya’yla güvenlik konusundaki müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Blinken ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapıldı.

Tarafların ABD’nin Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifine verdiği yanıtı ele aldıklarını aktaran Price, “Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’yla karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda kapsamlı görüş alışverişini hem ikili düzeyde hem de müttefikler ve partnerlerle birlikte sürdürmek istediğini vurguladı. Bu görüş alışverişini partnerlerimiz ve müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde gerçekleştirme niyetindeyiz” dedi.

İlginizi Çekebilir BMGK toplantısında Rusya ve ABD arasında sert tartışma

İlginizi Çekebilir Ukrayna'dan yeni plan: Silahlı kuvvetlerini artırıyor

İlginizi Çekebilir Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı işgal edebilir