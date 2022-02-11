ABD, IŞİD liderini nasıl öldürdüklerini anlattı: Türkiye’ye son dakikada haber verilmiş

Geçen haftalarda Türkiye-Suriye sınırına düzenlenen askeri operasyon ile ABD ordusu, IŞİD'in yeni lideri olarak bilinen Kureyşi'yi ölü olarak ele geçirdi. Fakat ABD medyası, bu operasyonun perde arkasını yazdı.

Sozcu.com.tr

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IŞİD’in yeni lideri Kureyşi’ye yönelik şafak baskını sonrasında ölmesi geçen haftalarda uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu… Bir bomba kullanarak kendini öldüren ve sivillerin ölmesine sebep olan Kureyşi’nin nasıl tespit edildiği ve operasyonun gidişatı ile ilgili yeni bilgileri ise ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post ve New York Times yazdı.

Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin 2015 yılında bir bacağını kaybettiğini söyleyen üst düzey bir ABD’li yetkili, “İki yıllık aramanın sonunda hem sahadaki istihbarat hem de İHA (insansız hava aracı/drone) aracılığıyla bir binaya kadar onu tespit etti” açıklamasını yaptı. Drone görüntülerinde sağ bacağı olmayan sakallı bir adamın evin çatısında banyo yaptığı görülürken, Washington yönetiminin bu binaya odaklandığı kaydedildi.

3 katlı binaya giriş çıkışta yoğun bir trafik olduğunu gözlemleyen ABD ordusunun ise operasyonu aslında Eylül ayında yapmayı planladığını fakat bunun bazı şartlar sebebiyle ertelendiği de kayıtlara geçti.

AY IŞIĞI DETAYI OPERASYONU GECİKTİRDİ

Delta Force Komandoları’nın düzenlediği operasyonun çok kez tatbikat yaptığı kaydedilirken, Biden’ın ise Aralık ayının sonunda operasyona yeşil ışık yaktığı duyuruldu. Fakat Suriye’nin kuzeybatısındaki olumsuz hava şartları ve operasyonu ay ışığının olmadığı bir gecede yapma fikri, operasyonun 2 Şubat’a kadar sarkmasına sebep oldu.

2019 yılının Ekim ayında IŞİD’in önceki lideri Bağdadi’ye yönelik operasyona benzer bir saldırının gerçekleştiği kaydedilirken, Biden’ın Kureyşi’yi canlı ele geçirmek istediği de duyuruldu.

TÜRKİYE’YE SON DAKİKADA HABER VERİLDİ

New York Times’ta yayınlanan kapsamlı makalede ise, ABD’li yetkililerin Türkiye’ye bu operasyon ile ilgili son dakikada haber verdiği de kaydedildi.

Gazetedeki haberde, “ABD helikopterleri Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgedeki bir merkezlerinden kalkış yaptı. Gece vakti ilerlerken birçok noktada yakıt ikmali yapıldı. ABD’li yetkililer bölgede askeri olan İsrail, Türkiye ve Rusya’yı saldırıdan kısa bir süre önce yanlışlıkla herhangi bir temas yaşanmaması için haber verdiklerini aktardı” denildi.

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