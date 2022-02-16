ABD ısrarcı: Rusya her an Ukrayna’yı işgal edebilir

Rusya, Ukrayna sınırından daha fazla askeri birliği geri çekeceğini açıkladı fakat ABD ve NATO, daha fazla Rus birliğinin sınıra sevk edildiğine dair işaretler olduğunu belirterek, Kremlin'den birliklerini geri çektiğini kanıtlamasını istedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de yaptığı açıklamada "Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz" ifadesini kullandı.

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Rusya bu sabahki açıklamasında 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da bulunan askeri ekipmanın bir kısmını tatbikatların ardından bölgeden çıkarmaya hazırlandığını açıklamıştı.

Rusya savunma bakanlığı tatbikatların ardından tank ve diğer askeri araçların Kırım’dan çıkarıldığı bir video paylaşıp bazı birliklerin de üslerine döneceğini açıklamıştı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Rus ordusunun batı sınırlarındaki konuşlanma düzeni üç, dört hafta içinde eski haline dönecek.

“DAHA FAZLA BİRLİĞİN YOLDA OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Fakat ABD Başkanı Joe Biden 150 binin üzerinde Rus askerinin hâlâ Ukrayna sınırında olduğu uyarısında bulundu. İngiltere de ABD’nin açıklamasına destek vererek, Rus birliklerinin Ukrayna’dan geri çekildiğine ilişkin açıklamaların henüz ikna edici olmadığını dile getirdi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın kritik askeri birliklerinin Ukrayna sınırından geri çekilmediğini, tam tersi sınıra konuşlandırıldığını belirtti.

Rusya’nın sözleriyle eylemlerinin örtüşmediğini ifade eden Blinken, “(Rus birliklerinin) geri çekildiğini görmedik” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise açıklamasında, “Rusya’nın geri çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil… Birlik sayısını artırdıklarını ve daha fazla birliğin yolda olduğunu gördük” dedi.

PSAKI: RUSYA HER AN İŞGAL EDEBİLİR

Basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin “Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz” ifadesini kullandı.

Rusya’nın tüm girişimlerine rağmen diplomatik temasların sürdüğünü açıklayan Psaki, Rusya’nın Ukrayna’yı uydurma bahaneler, haberler kullanarak işgal etme planının olduğunu belirtti.

“DEĞİŞEN HİÇ BİR ŞEY YOK”

Askeri analistler, Rus birliklerinin geri çekildiğine dair en önemli göstergenin sahra hastanelerinin ve yakıt depolarının kaldırılması ve Rusya’nın Uzakdoğu bölgesinden gelen ve bu hafta Belarus’ta tatbikat yapacak olan birliklerin binlerce kilometre uzaktaki üslerine geri dönmesi olacağını belirtti.

Rusya güvenlik uzmanı Mark Galeotti, Rusya’nın Ukrayna’ya henüz saldırmamış olmasını Putin’in geri adımı olarak düşünmemek gerektiğini belirterek, “Sahada ciddi manada değişen hiçbir şey yok. Putin dün işgal edebilirdi, yarın da işgal edebilir” dedi.

‘SİBER SALDIRILARI RUSYA YAPTI’ İDDİASI

Öte yandan Ukrayna, dün savunma bakanlığı ve bankalarına gerçekleştirilen siber saldırıdan Rusya’yı sorumlu tutarken, Rusya saldırıyı düzenlemediğini açıkladı. Ukrayna dünkü siber saldırının ülkenin şu ana kadar gördüğü en ağır siber saldırı olduğunu ifade etti.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna gerilimine yönelik müzakere yapılmasından ve diplomasiden yana olduğunu ve Moskova’nın ABD Başkanı Biden’ın görüşme isteğini olumlu bir işaret olarak gördüğünü açıkladı.

2014 yılında Ukrayna toprağı Kırım’ı ilhak eden ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıları destekleyen Rusya, ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmaların alevlenmesi ve Ukrayna’nın NATO’yla yakınlaşmasından sonra Ukrayna sınırına yaklaşık 150 bin asker konuşlandırmış ve ABD, AB ve NATO’dan bazı güvenlik garantisi taleplerinde bulunmuştu.

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