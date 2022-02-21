ABD İstihbaratı: Putin’in Z Ordusu savaşa hazır

Tüm dünyanı gözü kulağı Ukrayna sınırından gelecek haberlere çevrilmişken, ABD istihbarat raporları, Putin'in ordusunun savaşa hazır olduğunu belirten yeni belgeleri ortaya koydu.

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz günden güne tırmanırken, ABD istihbarat raporları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 200 bin asker ve 500 savaş uçağı ile Ukrayna’yı işgal emri verdiğini öne sürdü.

İstihbarat tarafından yayımlanan görüntüler, füzeler ve tanklar da dahil olmak üzere Rus askeri donanımının konvoylarının komşusu ile sınırın iki buçuk mil uzağına taşındığını da ortaya koydu.

Bugün yayımlanan bir videoda da tanklarla dolu bir yük treninin sınıra doğru ilerlediği belirlendi.

Kısa menzilli tüm hava koşullarına uygun Tor hava savunma sisteminin sınıra taşındığı görünürken, sınıra yakın Shebekino’da da bir askeri hastanenin kurulduğu belirlendi.

Öte yandan, Moskova tatbikatlar için Ukrayna’ya yakın Azak Denizi’ni seçti.

Yeni uydu görüntülerinin Rus savaş gruplarının sınıra doğru ilerlediğini gösterdiği vurgulanırken, NATO’nun Ukrayna’daki şehirlerin “yakında” saldırıda havaya uçurulabileceği konusunda uyarıldığı söyleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün yaptığı açıklamada, Moskova’nın gücü “süresiz” tutma kararının kendisini her zamankinden daha fazla endişelendirdiğini söyledi. Blinken, “Gördüğümüz her şey durumun çok ciddi olduğunu, bir işgalin eşiğinde olduğumuzu gösteriyor.” dedi.

Daha önce Rusya’nın Ukrayna’nın doğu sınırındaki savaş komutanlarına emir verdiği bildirilmişti.

Washington istihbaratı raporları, Rus Ordusu’nun yüzde 75’inin bölgeye gittiğini belirtirken, 500 savaş uçağının da operasyona yardımcı edeceğini ortaya koydu.

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS’in haberine göre, ABD istihbaratı, Rus yüksek komutanlığından “istilaya devam” emri verildiğine inanıyor.

ABD merkezli CNN International’ın haberine göre, istihbarat kaynakları, Putin’in ordularının büyük kısmının şu anda sınırın yaklaşık 80 kilometre yakınında olduğunu bildirdi.

Bloomberg’in bildirdiğine göre Pentagon, müttefikleriyle sadece Kiev’in değil, Kharkiv, Odessa ve Kherson dahil olmak üzere Ukrayna genelindeki şehirlerin de hedef alınabileceğine dair istihbarat paylaştı.

Bugün de Rus tanklarının ve Z harfi ile işaretlenmiş zırhlı araçların bugün Ukrayna sınırına doğru ilerlediğini gösteren fotoğraflar basına yansıdı.

Araçlara, dost ateşinden kaçınmak için belirgin beyaz bir Z harfi çizildiği belirtilirken, bu durum da uluslararası basında ‘savaşın bir işareti’ olarak yorumlandı. Tanklara yapılan işaretler, Müttefik işgal kuvvetlerinin Kuveyt’i kurtarmak için gönderdiği Birinci Körfez Savaşı’ndaki Birleşik Krallık ve ABD taktiklerini de hatırlattı.

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