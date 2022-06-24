ABD medyası Erdoğan-Selman görüşmesini analiz etti

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNBC'nin internet sitesinde önceki gün Ankara'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman arasındaki görüşme ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Yıllardır ilişkilerin donma noktasında olduğu Ankara-Riyad hattında bu hafta sıcak gelişmeler yaşandı… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan ayında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette Veliaht Prens Selman ile görüşmesinden sonra bu hafta Suudi Arabistan’ın fiili lideri Ankara’ya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve iki ismin görüntüleri uluslararası kamuoyunda gündem olurken bu konuyla ilgili dikkat çekici bir analiz de ABD merkezli medya kuruluşu CNBC’den geldi. Televizyon kanalının internet sitesinde iki ülke ilişkileri ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınlandı.

EKONOMİK KRİZİ HATIRLATTI

Natasha Turak isimli gazetecinin imzasının olduğu haberde, “Suudi veliaht prensinin Türkiye ziyareti, Erdoğan için tamamen kayda değer bir duruş değişikliğini de işaret ediyor” başlığı kullanıldı. Makalede, 2020’den beri Suudi Arabistan’ın Türk mallarını gayri resmi olarak boykot ettiği ve seyahat uyarılarında bulunduğuna dikkat çekilen analizde bu yakınlaşmanın gerekçelerinden biri olarak ise Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, “Bu açıklamalar Türkiye’nin ekonomik kriz ile yüzleştiği ve enflasyonun yüzde 70’in üzerinde olduğu ve rekor kırdığı bir dönemde geldi” sözleriyle açıklandı.

“Selman’ın yıllar sonra yaptığı ilk ziyaret bölgedeki iki önemli siyasi, askeri ve ekonomik gücün tekrar yakınlaştığını gösterdi” denilirken iki ülke arasındaki ilişkilerin muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmesinden sonra bozulduğu hatırlatıldı. Makalede, geçen yıllarda Erdoğan’ın Prens Selman’ı bu cinayet ile ilgili suçladığı da yazıldı.

Analizde, “Bölgeden bazı uzmanlar, gelişmeleri izlerken Körfez ülkelerinin tehdit olarak gördüğü Müslüman Kardeşler’i destekleyen milliyetçi bir duruşu olan Erdoğan’ın duruşunun değişmesine çok şaşırdı” yorumu yapıldı.

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