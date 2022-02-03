ABD özel kuvvetlerinden Türkiye sınırına yakın bölgeye operasyon

ABD özel kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde yer alan Atmeh kasabasına askeri operasyon düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Reuters haber ajansının aktardığı haberde bölge sakinleri ve Suriye hükümetine karşı savaşan muhalif kaynaklar, el-Kaide ile bağlantılı militanları hedef aldığı tahmin edilen operasyonda sivillerin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby yapılan yazılı yazılı açıklamada, “ABD Özel Operasyon Kuvvetleri… bu akşam Suriye’nin kuzeybatısında terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu” dedi.

Operasyonda ABD askerlerinin hayatını kaybetmediği belirtildi ancak başka bilgi verilmedi.

Bir bölge sakini, Türkiye sınırına yakın bir bölgede gerçekleşen operasyonda ölenler olduğunu, diğeri ise bir bina enkazından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin cesedinin çıkarıldığını söyledi.

Bölge sakinleri karşı ateş açıldığının duyulduğunu da ifade etti

Washington’da bulunan Orta Doğu Enstitüsü’nden (MEI) Charles Lister bölge sakinleriyle konuştuğunu ve kaynakların operasyonun iki saatten uzun sürdüğünü söylediğini dile getirdi.

Lister “Belli ki birini canlı ele geçirmek istediler” dedi. Lister bu operasyonun Bağdadi’ye düzenlenen operasyondan sonra “bu anlamda düzenlenen en büyük operasyon gibi gözüktüğünü” söyledi.

IŞİD terör örgütü lideri Ebu Bekir Bağdadi 2019 yılında Suriye’nin kuzey batısında düzenlenen bir operasyonda öldürülmüştü.

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