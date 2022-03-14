ABD, tepkiler nedeniyle Venezuela’yla görüşmelerde geri adım attı

Rusya'dan enerji ithalatını yasaklayan ABD'nin petrol yaptırımlarını hafifletmek üzere 3 yıl önce diplomatik ilişkilerini kestiği Venezuela’ya heyet göndermesi dikkat çekmişti. ABD ve Venezuela arasındaki yakınlaşma Washington’da tepkilere yol açtı. Cumhuriyetçi şahinlerin yanı sıra Demokrat Parti’den de görüşmelere itiraz geldi. Senato’nun Demokrat Partili Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, “Venezuela halkının demokrasi hedefi, birkaç bin varil petrolden daha değerli” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'de Joe Biden yönetiminin Ukrayna'daki Rus işgali sonrasında Venezuela'daki solcu Nicolas Maduro hükümetine yaklaşma çabaları, ABD içinden gelen tepkiler üzerine yarım kaldı.

Rusya’dan enerji ithalatını yasaklayan ve enerji alanında farklı alternatifler arayan ABD, 3 yıl önce diplomatik ilişkileri sonlandırdığı Latin Amerika ülkesine petrol yaptırımlarını hafifletmek amacıyla heyet göndermişti. Üç kişiden oluşan ABD heyeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla görüşürken toplantı sonrası ülkede tutuklu iki ABD’li serbest bırakılmıştı.

‘MADURO’YA YENİ YAŞAM ALANI VERMEMELİYİZ’

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Caracas'la işbirliği arayışı Washington'da tepkilere yol açtı. Cumhuriyetçi Parti'nin şahin kanadının yanı sıra Demokrat Parti'de de Venezuela'yla görüşmelere tepki yükseldi.

Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio, “Biden katil diktatör Putin'den alınan petrolün yerine bir diğer katil diktatör Maduro'nun petrolünü koymaya çalışıyor” dedi. Senato'nun Demokrat Partili Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez de, “Venezuela halkının demokrasi hedefi, birkaç bin varil petrolden daha değerli. Nicolas Maduro bölgemiz için bir kanser ve onun işkenceci iktidarına yeni yaşam alanı vermemeliyiz” diye konuştu.

Tepkiler nedeniyle ABD yönetiminin görüşmelerde geri adım attığı belirtilirken bir kaynak, Venezuela'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesinin yine de gündemde olduğunu söyledi.

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