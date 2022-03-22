ABD ve Ukrayna’dan yeni iddia: Rusya çocukları kaçırıyor

Ukrayna, ülkeyi işgal eden Rus ordusunun, sadece sivilleri öldürmekle kalmayıp yüzlerce Ukraynalı çocuğu da kaçırdığını öne sürdü. ABD de iddialara destek verdi. Daha önce de Rusya'nın Mariupol'den tahliye edilen sivilleri çalışma kamplarına gönderdiği iddia edilmişti.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşında şiddet giderek artarken Ukrayna hükümeti, Rusya'yı yaklaşık 2400 Ukraynalı çocuğu kaçırmakla suçladı.

Rus kuşatması altındaki Mariupol'den tahliye edilen sivillerin zorla Rusya'daki “gözaltı kamplarına” götürüldüğünü savunan Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk ve Luhansk'ta da 2400'e yakın çocuğun Rus kentlerine kaçırıldığını öne sürdü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı çocukların zorla Rusya'ya götürülmesinin uluslararası yasalara aykırı olduğunu ifade ederken, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de açıklamayı sosyal medyada paylaştı. ABD Büyükelçiliği'nin mesajında “Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na göre Rus güçleri yasa dışı olarak Donetsk ve Luhansk oblast'larındaki 2389 Ukraynalı çocuğu Rusya'ya kaçırdı. Bunun adı destek değil insan kaçırmak” dendi.

“NAZİ KAMPLARINA BENZİYOR”

Ukrayna ayrıca Rusya'nın Mariupo'den tahliye edildikten sonra Sibirya'daki ücra yerlere götürdüğü Ukraynalıların telefonlarına ve belgelerine el koyduğunu ifade etti. Ukraynalıların bu gözaltı kamplarında yıllarca kalacağı ve zorunlu çalışmaya maruz bırakılacağı iddia edildi.

Ukrayna basınıysa, Rusya'nın bu uygulamalarını 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazilerin toplama kamplarına benzetti.

Rus medyası, son günlerde Mariupol'den yüzlerce kişiyi taşıyan otobüslerin Rusya'ya ulaştığını aktarmıştı. Kiev daha önce ağır bombardıman altındaki stratejik öneme sahip Mariupol kentinden tahliye edilenlerin Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesine götürülmesine tepki göstermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımış ve Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermişti.

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