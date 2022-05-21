ABD ve Yunanistan’dan Ege’de ortak tatbikat

Yunanistan ve ABD ordusu, Ege’nin tam ortasında bulunan İzmir açıklarındaki İskiri (Skiros) Adası’da ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatın amacının “Düşman ordusunun işgal ettiği adayı kurtarmak olduğu” belirtildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın medya ile paylaştığı fotoğraflarda tatbikatın yapıldığı İskiri Adası'nın Kardak Kayalıkları'na benzerliği büyük dikkat çekti.

Yaşar ANTER

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Yunanistan ve ABD Deniz Piyade Komandoları, Ege'nin tam ortasında ve İzmir ilinin açıklarında bulunan İskiri (Skiros) adasında “Megas Aleksandros 2022” (Büyük İskender 2022) tatbikatı gerçekleştirdi.

Dört aşamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatın senaryosunun, adanın düşman kuvvetlerinin kontrolü altındaki bir bölgesinin geri alınmasını içerdiği belirtildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tatbikat fotoğraflarını medya ile paylaştı. İki adacıktan oluşan İskiri Adası’nın, Kardak Kayalıkları’na benzerliği dikkat çekti.

ADAYA YÜZLERCE ASKER ÇIKARDILAR

İlk aşamada, paraşütçüler helikopterle belirlenen alana atladı ve keşif yaptı. İkinci aşamada Su Altı Taarruz Komandoları (SAT) tarafından alan temizlenmesi yapıldı. Üçüncü aşamada ise, Yunan ve Amerikan Deniz Piyade Komandoları, adaya çıkarmanın ana ve belirleyici bölümünü gerçekleştirdi.

Tatbikatın dördüncü ve son bölümünde, Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait İKARİA çıkarma gemisi, mekanize birliklere ait tank ve tekerlekli askeri araçları İskiri adası sahiline indirdi.

TATBİKATA SAVAŞ UÇAKLARI DA KATILDI

Tatbikat boyunca, Nea Anchialos ve Larissa hava üslerinden havalanan Yunan savaş uçakları da tatbikata katılarak senaryonun tamamlanmasına eşlik etti.

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