ABD yönetiminden ‘kumarhaneler kralı’ milyardere ‘Çin ajanı’ suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, “Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası” kapsamında açtığı davada milyarder iş insanı Steve Wynn’i “Çin ajanı” olmakla suçluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD yönetimi, “kumarhaneler kralı” olarak tanınan ve Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen finansörleri arasında yer alan milyarder iş insanı Steve Wynn'e “Çin ajanı” olduğu suçlamasıyla dava açtı.

ABD Adalet Bakanlığı, “Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası” kapsamında açtığı davada 80 yaşındaki Wynn'i Çin'in çıkarları doğrultusunda hareket etmekle suçluyor. Ünlü milyarderin 2017'de o dönem ABD Başkanı olan Donald Trump ve Cumhuriyetçi liderlere, ABD'den siyasi sığınma isteyen Çinli bir iş insanının vizesinin iptal edilmesi çağrısını ilettiği söyleniyor.

Ayrıca Çin'in Macau bölgesinde kumarhaneleri bulunan Wynn'in kendi çıkarlarını korumak için Çin'le ilişki yürüttüğü belirtiliyor. Wynn, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Wynn'in “Çin Halk Cumhuriyeti ajanı” olarak kayıt yaptırmasının istendiği belirtildi. Bakanlık yetkililerinden Matthew Olsen, “Bu ajanlık yasası demokratik sistemimizin şeffaflığına olan bağlılığımızı gösteriyor. Yabancı bir hükümet bir Amerikalıyı ABD'deki politika kararlarını etkilemek için ajan olarak kullanıyorsa Amerikalılar bunu bilmeli” dedi.

İlginizi Çekebilir İngiltere Parlamentosu'nda Çin ajanı alarmı