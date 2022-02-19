ABD’de siyah genci öldüren kadın polise 2 yıl hapis cezası

ABD'de yanlışlıkla siyah bir genci öldüren kadın polis memuru, 2 yıl hapis cezası aldı. Kadın hakim olay için “trajik kaza” derken öldürülen gencin ailesi karara tepki gösterdi.

Tayfun HOPALI / ABD

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Elektroşok tabancası yerine gerçek silahını kullanarak 20 yaşındaki siyah Daunte Wright'ın ölümüne neden olan kadın polis memuru, jürinin suçlu bulmasına rağmen 2 yıl hapis cezası aldı.

Geçen kasım ayında sonuçlanan duruşmalarda jüri üyeleri, beyaz kadın polis memuru Kimberly Potter’ı adam öldürmekten suçundan suçlu bulmuşlardı. Kadın polisin alacağı cezayı açıklayan kadın Yargıç Regina M. Chu, Minnesota yasalarına göre yalnızca en ciddi suçlama olan birinci derece adam öldürme suçundan mahkum edildiğini belirttikten sonra 2 yıl ceza verdiğini açıkladı.

Yargıç Chu, davanın adam öldürme vakasından ve diğer yüksek profilli polis cinayetlerinden çok farklı olduğunu söyledi. Yargıç Chu , George Floyd’u öldürmekten suçlu bulunan Minneapolis memuru Derek Chauvin’e atıfta bulunarak, “Bu, nefes nefese kalırken bir kişiyi dokuz buçuk dakika boyunca dizini kullanarak sıkıştırmak için cinayetten suçlu bulunan bir polis değil. Bu, trajik bir hata yapan bir polis. Teaser olduğunu düşünerek silahını çekti ve genç bir adamı öldürdü” dedi.

GENCİN AİLESİNDEN TEPKİ

Yargıç Chu, kadın polisin mahkemede öldürülen gencin ailesinden özür dilemesi sırasında hıçkıra hıçkıra ağlamasından kısa bir süre sonra cezayı açıkladı.

Ölen gencin ailesi ise “Onun duygularına ve başına gelenlere o kadar bağlandilar ki oğlumuzun öldürüldüğünü unuttular” dedi.

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