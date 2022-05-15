ABD’deki kanlı saldırının faili 18 yaşında bir genç çıktı… O anları canlı yayınladı iddiası ortalığı karıştırdı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis, saldırganın kimliğini açıklarken, önceki deneyimlere bakılarak 'akli dengesinde sorun olabileceği' öne sürüldü. Saldırganın ayrıca o anları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı iddiası ortalığı karıştırdı...

Sozcu.com.tr

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ABD’nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralanmıştı.

New York polisi, bugün, saldırganın kimliği ile ilgili detayları açıkladı. Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir ABD vatandaşı olduğu ve ırkçı nedenlerden ötürü saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği duyuruldu.

Mahkemeye çıkarılan Gendron, çıplak ayaklı ve kağıt önlükle hakim karşısına çıktı, suçsuz olduğunu iddia etti. Yapılan soruşturmada, onun beyaz olmayan insanlardan nefret ettiği ve saldırının yalnızca siyahi vatandaşları hedef aldığı ortaya çıkarıldı.

Erie İlçesi Bölge Savcısı John Flynn, Gendron’un birinci derece cinayetten suçlanacağını açıkladı.

TERÖRİZM SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını da sözlerine ekledi.

New York’u kana bulayan Gendron’un saldırı sırasında askeri tarzda kıyafetler giydiği görüldü.

Öte yandan, Gendron’un saldırı anını sosyal medya platformu Twitch’te canlı yayınladığı, platformun söz konusu görüntüleri kısa sürede sildiği öne sürüldü. New York Valisi Kathy Hochul, bu iddiaların ardından yaptığı açıklamada, sosyal medya kuruluşlarındaki beyaz üstünlüğü ve diğer tehlikeli ideolojiler ile ilgili içeriklerin kaldırılmasını doğru bulduğunu açıklarken, birkaç saniye bile olsa Twitch’i görüntüleri yayınladığı için suçladı.

DAHA ÖNCE DE DENGESİZ DAVRANIŞLARI OLMUŞ

ABD merkezli New York Post gazetesi, 18 yaşındaki Gendron’un lise de ‘kırılgan ruh haliyle’ mücadele ettiğini ve mezuniyette okul arkadaşlarından birini vurmakla tehdit ettiğini yazdı.

Polis, vurulanlardan 11’inin siyah, diğer ikisinin beyaz olduğunu söyledi ve Gendron’un süpermarkette dolaşıp hedef alacak belirli insanları aradığını öne sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Markette güvenlik görevlisi olarak çalışan eski Buffalo polisi Aaron Salter Jr, silahlı adamı durdurmaya çalışırken hayatını kaybetti ve saldırının ilk ismi açıklanan kurbanı oldu. Salter, ülkede ‘kahraman’ ilan edildi.

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