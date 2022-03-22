ABD’den Rusya çıkışı: Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, "Rusya, Ukrayna'daki vahşi saldırılarını sürdürmeye devam etse bile asla Ukraynalıların ülkelerini elinden alamayacak" dedi.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan açıklamasında “Rus ordusu önemli ölçüde düşük performans gösterdi. Yaptırımlar sayesinde Rus ekonomisi sarsıldı, savunma ve yüksek teknoloji sistemleri tıkandı” dedi.

Sullivan, Ukrayna halkı ve askerleri için zorlu günlerin olduğunu belirterek, “Bu savaş kolay ve hızlı bitmeyecek” ifadesini kullandı.