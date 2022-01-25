ABD’den Türkiye’ye “Sedef Kabaş” açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş ile ilgili çok sert bir açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, hafta sonu gözaltına alınan Sedef Kabaş ile ilgili bir açıklama yaptı.

Price, ABD’nin bu gözaltına alınma olayından “hayal kırıklığı” duyduğunu söyledi.

Basın toplantısında konuşan Price, “Biz ifade özgürlüğünün demokrasiyi güçlendirdiğini ve bunun bazılarını rahatsız edecek ya da tartışmaya açık olmasına rağmen korunmasına ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, cumartesi gecesi 02.00’de Sarıyer'deki evine giden polisler tarafından gözaltına alındı.

Geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Kabaş, buradaki işlemlerinin ardından saat 14.00 sıralarında adliyeye sevk edildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, basın mensuplarının “Açıklama yapacak mısınız?” sorusuna “Daha sonra yapacağım” yanıtını verdi. Kabaş daha sonra ise İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Sedef Kabaş, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklandı. Sedef Kabaş, adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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