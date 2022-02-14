ABD’den Ukrayna kararı! Taşıma kararı aldılar

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını duyurdu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Ukrayna-Rusya krizinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Blinken'ın ABD ve ortaklarının ekonomik ve finansal istikrar dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirttiği aktarıldı.

ABD’nin acil önceliğinin durumun gerginliğini azaltma çabalarını desteklemek olduğu ifade edilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir askeri saldırısının hızlı, koordineli ve güçlü bir yanıtla karşılaşacağı vurgulandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev’deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını duyurdu.

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