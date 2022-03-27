ABD’den Rusya’da rejim değişikliği açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Kudüs'te bir basın toplantısı düzenledi. Blinken, Rusya'da rejim değişikliğini desteklemediklerini belirtti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, bugün ABD’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Kudüs’te bir basın toplantısı düzenledi.

Lapid, ABD ve İsrail’in “güç yoluyla barış vizyonunu” paylaştıklarını vurguladıktan sonra, görüşmelerde İran nükleer müzakerelerini ve Ukrayna’daki savaşı masaya yatırdıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’da rejim değişikliğini desteklemediklerini belirtti.

Lapid, İsrail ve ABD’nin nükleer bir İran’ı önlemek için birlikte çalışmaya devam edeceklerine de söz verdi.

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