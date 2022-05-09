AB’de tartışma yaratan gelişme: Avrupa Güvenlik Konseyi’nde Birleşik Krallık krizi

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden olaylı bir şekilde ayrılması sonrasında kısa bir süre önce gündeme gelen Avrupa Güvenlik Konseyi blok içerisinde bir krizin de habercisi oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında savaşın patlak vermesiyle Avrupa’da yeni bir oluşumun hazırlıkları da hız kazandı… İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Telegraph’a konuşan üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi, “Avrupa Güvenlik Konseyi” isimli bir oluşumun temellerinin atılmaya başlanacağının sinyalini verdi.

Fakat Avrupa Güvenlik Konseyi’nde AB’den birkaç yıl önce ayrılan Birleşik Krallık’ın nasıl bir rol üstleneceği tartışmaları da beraberinde getirdi. Telegraph’a konuşan yetkili, “Kıta Avrupası ülkelerinden liderler Birleşik Krallık’ı da çağırabilir” dedi. Polonya, Almanya ve Hollanda’nın Birleşik Krallık’ı da gruba dahil etmeye çalıştığı belirtilirken buna Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasını istemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ise itiraz etmiş olabileceği öne sürüldü.

Macron, Avrupa Birliği’nin dışın Avrupa’nın temel değerlerini taşıyan ülkelere de kapılarının açık olduğunu söylerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı ikna etmek için Birleşik Krallık’ın ilk dönem başkanı olabileceği de kayıtlara geçti.

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