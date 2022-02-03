AB’den çok sert Kavala açıklaması: Endişeliyiz

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala davasının AİHM’e havale edilmesine dair bir ara kararı oy çokluğuyla kabul etmesinin ardından, davayla ilgili bir açıklama da Avrupa Birliği'nden geldi. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye ile ilgili endişelerini dile getiren sert bir açıklama yayımladı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamayan Türkiye ile ilgili sert bir mesaj yayımladı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, dün Osman Kavala hakkında kritik bir karar almış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala kararıyla ilgili ihlal prosedürünü başlatmaya karar vermişti.

Bugün ise Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in de sözcüsü olan Stano’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

‘ENDİŞELERİ AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR’

Yayımlanan mesajda, “AİHM tarafından ihlal davasının başlatılması nadir görülen bir durumdur. Bu, Türkiye’de yıllardır tutuklu bulunan Osman Kavala’nın davasıyla ilgili endişeleri açıkça göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

Türk makamlarının ilgili AİHM kararlarını uygulamayı reddetmesinin üzücü olduğu belirtilen açıklamada “Bu tutum endişe verici bir örnek oluşturmakta ve AB’nin Türk yargısının uluslararası standartlar ile Avrupa standartlarına bağlılığı konusundaki endişelerini artırmaktadır. Bu tutum aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üye adayı olarak üstlendiği yükümlülüklere de aykırıdır” ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, Avrupa Birliği’nin Osman Kavala davasını yakından takip etmeye devam edeceği ve mahkemenin son kararını bekleyeceği de vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’ye karşı başlatılan ihlal süreciyle ilgili bir soruyu, “Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Çok net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizin bu konuda vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır” diye yanıtlamıştı.

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