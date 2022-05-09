AB’den Rus petrolü açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Rus petrolüne getirmeye hazırlandığı yasak konusunda açıklamada bulundu

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik hazırladığı ve Rus petrolünün AB'de kullanılmasını yasaklayan 6'ncı yaptırım paketi konusunda bazı ülkelerin itirazları ile karşı karşıya kaldı.

AB, büyük ölçüde Rus enerjisine güvenen Macaristan da dahil olmak üzere bir dizi üye ülke ile Rus petrol yasağı konusunda görüşmelere başladı.

“İLERLEME KAYDETTİK”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştüğünü belirterek, “Bu akşam Başbakan Viktor Orban ile yapılan görüşme, yaptırımlar ve enerji güvenliği ile ilgili konuları netleştirmeye yardımcı oldu” ifadelerini kullanarak, “İlerleme kaydettik, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç var” dedi.

Von der Leyen, Rus petrolüne yönelik yasak konusunda bölgesel işbirliğini güçlendirmek için diğer ülkelerle bir video konferans düzenleyeceğini belirtti.

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