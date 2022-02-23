AB’den Rusya’ya süre: Geri sayım 17.00’de bitiyor

Rusya'nın son günlerde Ukrayna'ya yönelik hamlelerine yaptırım kararlarını masaya yatıran Avrupa Birliği'nden yeni bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "AB hükümetlerinin bugün TSİ 17.00'ye kadar Rusya'ya yaptırımlar konusunda süre vermesi bekleniyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı grupların kurduğu yönetimleri resmi olarak tanıması ve askeri birlikleri Ukrayna’nın doğusuna yönlendirmesi sonrasında Batılı ülkelerin yaptırım kararları gündem oldu… ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülke Rusya’daki hem kurumlara hem de bireylere yaptırım kararı alırken bugün Avrupa Birliği’nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Avrupa Birliği’nden üst düzey bir yetkili, Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar için TSİ 17.00’ye kadar süre verildiğini duyurdu.

27 üyeli blokun TSİ 13.00’te yaptırımları onaylaması ve yazılı prosedürün de saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenirken, bu saatten sonra yaptırımların ise resmen uygulanmaya konulacağı kaydedildi.

VLADİMİR PUTİN YAPTIRIM LİSTESİNDE YOK

Avrupa Birliği, Rusya’ya yeni yaptırımları onaylarken yaptırım listesinde yer alan isimler genelde siyasetçiler, devlet yetkilileri ve diğer görevliler oldu. Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplarla ticaretini de engellemek için bazı yaptırımlar alındığı açıklandı.

Yaptırım kararı ile ilgili olarak Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Bu yaptırımlar Rusya’nın canını yakacak” yorumunu yaparken, Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığına karşı daha fazla yaptırım çağrısında bulunmuştu.

AB’nin aldığı yaptırım kararında Rusya’nın Ukrayna’daki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararına onay veren vekillerin yer aldığı belirtilirken bu isimlerin de yakında resmen duyurulacağı kaydedildi.

Öte yandan Almanya, önceki gün Kuzey Akım-2 projesine onayı askıya almıştı. Bu kararın Avrupa Birliği içerisinde büyük takdir topladığı belirtildi.

Reuters’a konuşan bazı kaynaklar ise blok içinde Rusya’ya yakın olan Avusturya, Macaristan ve İtalya’nın daha sınırlı bir yaptırımı desteklediği belirtildi. Doğalgazının büyük çoğunu Rusya’dan alan İtalya’nın Başbakanı Mario Draghi de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu.

UKRAYNALI BAKANDAN DAHA FAZLA YAPTIRIM ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusyaya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Kuleba, “Putin’in daha fazla saldırganlığını durdurmak için ortaklarımızı şimdi Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. İlk kararlı adımlar dün atıldı ve bunlar için minnettarız. Şimdi Putin’i durdurmak için baskının artması gerekiyor. Putin’in ekonomisini ve yakın dostlarını hedef alın. Daha fazla hedef alın, daha sert hedef alın, şimdi hedef alın ifadelerini kullandı.

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