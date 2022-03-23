ABD’li askeri yetkili: Rus ordusu savaşta yüzde 10 küçüldü

Rusya’nın Ukrayna işgali neredeyse bir ayı geride bırakırken, Batılı savunma ve istihbarat yetkilileri Rus ordusunun ilerlemekte zorlandığı ve ağır kayıplar verdiği yönünde birçok açıklama yapıyor. Son olarak bir ABD’li üst düzey askeri yetkili, Rus ordusunun asker sayısı ve ekipman açısından yüzde 10 küçüldüğünü belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD'li üst düzey bir askeri yetkili, Ukrayna'daki işgal başladığından bu yana Rus ordusunun yüzde 10 küçüldüğünü belirtti. Adını açıklamayan yetkili, Rus ordusunun çok sayıda askerini kaybettiğini ve birçok silah ve askeri ekipmanın da Ukrayna güçlerinin eline geçtiğini öne sürerek “İlk defa yüzde 90'ın altına düşmüş olabilirler” dedi.

ABD, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya'nın işgalin başında 150 binden fazla askere ve tam teşekküllü bir savaş için yeterli askeri ekipmana sahip olduğu tahmininde bulunmuştu.

Batı istihbaratına göre savaşta 4 hafta geride kalırken Rus ordusu Ukrayna'da önemli bir kenti ele geçirmeyi başaramadı ve birçok yerde Ukrayna güçleri tarafından geri püskürtüldü.

2 Mart'ta Ukrayna'da 498 askerini kaybettiğini açıklayan Rusya'dan o tarihten bu yana askeri kayıplarla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ukrayna hükümetine göre 15 binden fazla Rus askeri hayatını kaybederken ABD'li yetkililer bu rakamı 7 bin olarak açıklamıştı.

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