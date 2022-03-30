ABD’li astronot ve Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya döndü

Bir ABD'li astronot ve 2 Rus kozmonot Moskova ve Washington arasındaki gerilime rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan aynı kapsülde ayrılarak bugün Dünya'ya döndü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Rus kozmonot ve ABD’li astronotların durumu merak konusu olmuştu. Daha önce Rus ve ABD'li astronotların birbirlerinden ayrı bölgelerde tutulduğu ve birbirlerinden ‘büyük ölçüde izole' oldukları öne sürülmüştü.

Bugüne ise, yaşanan tüm bu gerginliklerin gölgesinde, ABD’li astronot ile 2 Rus kozmonotu taşıyan kapsül Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya döndü.

Kazakistan’a iniş yapan ve içinde ABD Ulusal Havacılık Uzay Dairesi’nden (NASA) astronot Mark Vande Hei ile Rusya’dan Anton Shkaplerov ve Pyotr Dubrov isimli kozmonotların bulunduğu kapsül Soğuk Savaş döneminde birbiri ile sıkı bir rekabet içerisine girmiş olan iki ülke arasındaki gerilimin uzay araştırmaları alanına da sıçrayıp sıçramayacağını merak edenler tarafından yakından takip ediliyordu.

Daha önce de Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) faaliyetlerine eskisi gibi devam edebilmesi için Batılı ülkelerin yaptırımlarının kaldırılmasını talep etmişti.

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