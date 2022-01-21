ABD’li Kongre üyelerinden Elon Musk’a Sincan tepkisi

Elon Musk’ın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde showroom açma kararı ABD’de de büyük tartışma yarattı. ABD Kongresi’ne bağlı ticaret ve denetleme komitelerinin liderleri, Musk’a yazdıkları ortak mektupta, “Çin’in Uygurlara yönelik gözaltı kamplarının ve zorla çalışma fabrikalarının ortasında Tesla’nın showroom açmasından büyük üzüntü duyduk” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın insan hakları ihlali iddialarına konu olan Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde showroom açmasına yönelik tepkiler büyüyor.

Musk, Uygur Türklerine yönelik hak ihlali iddialarına rağmen geçen ay Sincan'da showroom açacaklarını açıklamıştı.

ABD Kongresi'ne bağlı ticaret ve denetleme komitelerinin liderleri, Tesla'nın Sincan hamlesini “kötü örnek” olarak niteledi. Temsilciler Meclisi üyesi olan Demokrat Partili Bill Pascrell ve Earl Blumenauer, Musk'a yazdıkları ortak mektupta “Sincan'ı kapsayan yanlış genişleme kararınız kötü bir örnek ve bu rahatsız edici süreçte Çin hükümetinin elini daha da güçlendiriyor” dedi.

İki Kongre üyesi, “Tesla'nın Çin'in Uygurlara yönelik gözaltı kamplarının ve zorla çalışma fabrikalarının ortasında showroom açacağını açıklamasından büyük üzüntü duyduk” ifadelerini kullandı.

Mektupta ayrıca Musk'ın Sincan'dan tedarik edilen ürünlerin bir listesini sunması da istendi.

ABD YÖNETİMİ ‘SOYKIRIM’ DEMİŞTİ

Şanghay'da bir fabrikası bulunan Tesla için Çin, son dönemde önemli bir ihracat merkezi haline geldi. Ülkede Tesla araçlarının satışı da giderek artıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Sincan'da üretilen ürünlerin ithalatını yasaklayan bir tasarıyı 23 Aralık'ta imzalamıştı.

ABD yönetimi, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını da “soykırım” olarak nitelemiş, Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nı da boykot etme kararı almıştı.

Çin ise Uygurlara yönelik uygulamaların insan hakkı ihlali olduğunu reddediyor ve Sincan'daki çalışma kamplarının terörle mücadele çabalarının bir parçası olduğunu savunuyor.

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