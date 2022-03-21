ABD’nin Türkiye’ye önerdiği S-400 teklifi gündem oldu: Amaçları Putin’i kızdırmak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dün uluslararası medya kuruluşları, ABD ile Türkiye arasındaki dikkat çeken bir görüşmenin detaylarını paylaştı. ABD'li yetkililerin Türkiye'ye, "Rusya'dan aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin" derken New York Times'a konuşan yetkililer ise görüşmenin perde arkasını aktardı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında neredeyse 1 aydır devam eden savaş, kapalı kapılar arkasında yeni planlar geliştirilmesinin de önünü açtı… Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk çalışmaları içinde olan Türkiye ile ABD arasında kısa bir süre önce gerçekleşen bir görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Dün İngiliz haber ajansı Reuters, ABD’nin Türkiye’ye “Rusya’dan satın aldığınız S-400’leri Ukrayna’ya verin” teklifinde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Ankara-Washington hattında büyük bir gerilim yaratan ve ABD’nin hem Türk savunma sanayisine yaptırımlara hem de Türkiye’nin F-35 programından çıkmasına sebep olan S-400’ler ile ilgili bu teklif ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın da gündemine oturdu.

“TÜRKİYE, ABD TARAFINDAN CEZALANDIRILMIŞTI”

Konuyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırlayan New York Times, “Bu savaş, diğer cephelerde yeniden hesap yapılmasına sebep oldu. Bunun bir örneği, ABD’li yetkililerin, Türkiye hükümetine gelişmiş S-400 hava savunma sistemini Ukrayna’ya verme fikrini ortaya atması. Rusya tarafından yapılan sistem, Amerikalı yetkililerin bir NATO müttefiki olan Türkiye’yi cezalandırdığı sistemin ta kendisi” yorumunu yaptı.

Gazete, “Şimdi ABD’li diplomatlar Türkiye’yi Rusya ile yaptıkları bu danstan çekmenin ve Ukrayna’ya şu an kullanılan en güçlü uzun mesafe uçaksavar sistemini vermesine çalışıyor. Türkiye’ye S-400’leri Ukrayna’ya vermesi teklifi aynı zamanda Putin’in NATO’ya ve son yıllarda Moskova ile bir köprü oluşturmaya istekli olduğunu gösteren NATO müttefikine ne kadar izin vereceğini de test edecek” ifadesine yer verdi.

“TÜRKİYE ENDİŞE EDİYOR”

Mart ayının başında Türkiye’yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman’ın temaslarında bu fikrin ortaya çıktığını aktaran New York Times’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, “ABD, bu teklifin Putin’i öfkelendireceğini biliyordu. Ukrayna halihazırda Türk yapımı drone (İHA/SİHA) kullanıyor fakat Türkiye, hava savunma sistemini Ukrayna’ya vermenin Rusya’nın gazabının hedefinde olmasından endişe ediyor” dedi.

New York Times’taki kapsamlı makalede, “Aynı zamanda Türkiye için yaşanan bu değişiklik tatmin edici sonuçlar da doğurabilir. Trump yönetimi Rusya’dan S-400 aldıktan sonra Türkiye’yi hem alıcısı hem de üreticisi olduğu F-35 programından çıkarmıştı. Hava savunma sistemilerini Ukrayna’ya göndermek, F-35 programına yeniden girmek için kapı aralayabilir” yorumu yapıldı.

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