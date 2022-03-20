Abramoviç’in eski eşi panikte: 660 milyon dolarla Londra’da saklanıyor

Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken batı ülkelerinin Rus oligarklara uyguladığı yaptırımlar gündemden düşmüyor... İngiliz tabloid basını, Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç'in çocuklarının annesi eski eşi Irina'nın Londra'da saklandığını yazdı. Kaynaklar, Irina'nın 660 milyon dolarına el konulmasından korktuğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Chelsea kulübünün sahibi olan ve geçen haftalarda İngiltere’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olan yakınlığı dolayısıyla yaptırım kararı aldığı Rus oligark Roman Abramoviç’in eski eşi ve 5 çocuğunun annesi Irina Abramoviç’in de panik içinde olduğu öne sürüldü.

Geçen hafta özel jeti İstanbul’a iniş yaptıktan kısa bir süre sonra Moskova’ya havalanan ve milyar dolarlık lüks yatlarını da yaptırımdan kaçırmaya çalışan Abramoviç’in eski eşi ile ilgili bilgiyi İngiliz The Sun gazetesi paylaştı. The Sun’a konuşan kaynaklar Irina Abramoviç’in Londra’da saklandığını ve servetine el konulup konulmayacağını endişeyle takip ettiğini söyledi.

LÜKS MALİKANESİNDE SAKLANIYOR

Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi, Abramoviç’in eski eşinin 19 milyon sterlinlik (yaklaşık 370 milyon TL) değerindeki lüks malikanesinde yaşadığını da aktardı. Daily Mail, Abramoviç’in lüks yaşam tarzının sona ermesinden endişe ettiğini yazdı.

İsmini açıklamayan eski bir asker, Abramoviç’in eski koruması olduğunu söyleyerek, Abramoviç’in eski eşinin servetine el konuşma ihtimali yüzünden korku içinde Londra’da yaşadığını söyledi. Kaynak, Irina Abramoviç’in Londra’daki lüks mağazalardan Harrods’ın bir numaralı müşterisi olduğunu ve kendisin “Londralı Imelda Marcos” olarak tanıttığını söylerken, “Irina normalde her gece dışarı çıkardı fakat şimdi ne yöne gideceğini bilemiyor. İngiltere’deki günlerinin sona ermesinden endişe ediyor” dedi.

1991 yılında Abramoviç’in ikinci eşi olarak evlenen Irina, 16 yıl boyunca evli kaldı. Çiftin 5 çocuğu bulunuyor. İngiliz medyası, Irina’nın henüz bir tehdit oluşturmadığını aktarırken bu sebeple bir yaptırım uygulanmayacağını da öne sürdü.

İlginizi Çekebilir Dünya Abramoviç'i izliyor: Jeti gitti ama lüks yatları Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir Yaptırım uygulanan Abramoviç'in jeti İstanbul'a uğradı