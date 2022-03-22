Abramoviç’in ikinci yatı da Türkiye açıklarında

Son haftalarda milyar dolarlık yatlarını yaptırımdan kurtarmaya çabalayan Rus oligark Roman Abramoviç'in ikinci yatı Eclipse de Türkiye açıklarına ulaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken batı ülkelerinin Putin yanlısı oligarklara yaptırım uygulaması birçok milyarderi endişelendirdi. Avrupa ülkeleri Rus milyarderlerin yatlarına, konutlarına ve jetlerine el koyarken bazılarının banka hesapları da donduruldu.

Diğer oligarklara göre daha geç yaptırım uygulanan Chelsea’nin sahibi Roman Abromoviç de yatlarını yaptırımlardan kaçırmaya çalışan isimlerden biri. Dün lüks yatı Solaris’i Türkiye karasularına kaçırmayı başaran Abramoviç’in bir diğer lüks yatı Eclipse’in de Türkiye’ye geldiği duyuruldu.

İngiliz haber ajansı Reuters, Abramoviç’in yatının Marmaris’e doğru ilerlediğini aktarırken, “Verilere göre Eclipse, Yunan adaları Girit ve Rodos’un güneydoğusundan geçerek Marmaris’in 3 kilometre açığında görülüyor” yorumuna yer verdi.

Her iki teknede de Abramoviç’in olup olmadığının bilinmediğini aktaran haber ajansı, Abramoviç’in de geçen hafta Avrupa Birliği tarafından kara listeye alındığını hatırlattı.

Abramoviç geçen hafta özel jetiyle Tel-Aviv’den İstanbul’a gelmiş ve daha sonra Moskova’ya gitmişti. Abramoviç’in sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İlginizi Çekebilir Abramoviç'in ultra lüks yatı MY Solaris, Bodrum'a demirledi! Şok protesto

İlginizi Çekebilir Abramoviç'in ultra lüks yatı Solaris Türk karasularında