Afganistan’da da 5 yaşında bir çocuk kuyuya düştü

Fas’ta düştüğü kuyuda 5 gün mahsur kalan ve kurtarma çabaları tüm dünyada büyük ses getiren 5 yaşındaki Rayan’ın ardından şimdi de Afganistan’da küçük bir çocuk kuyuya düştü. Kurtarma çalışmaları iki günden uzun süredir devam ediyor ama çocuğa hala ulaşılamadı.

Sozcu.com.tr

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Afganistan'da küçük bir çocuğun kuyuya düşmesi yetkilileri seferber etti.

Afganistan'ın ücra bir bölgesindeki Şokak köyünde kurtarma ekipleri iki günden uzun süredir gece gündüz kuyuya düşen 5 yaşındaki küçük Haydar'ı kurtarmaya çalışıyor.

İktidardaki Taliban yetkilileri, çocuğun 25 metrelik kuyunun dibine düştüğünü, ancak ekiplerin çocuğu 10 metreye kadar çıkarmayı başardığını bildirdi. Küçük çocuğun kuyunun dar bir yerine sıkıştığı, kollarını oynatabildiği belirtildi.

Mühendisler, buldozerler yardımıyla küçük çocuğun sıkıştığı alanda bir yarık açmaya çalışıyor.

Ailesi, Haydar'ın su kıtlığı nedeniyle sıkıntı yaşayan köyde sondaj kuyusu kazma çalışmalarına yardım ederken kuyuya düştüğünü söyledi. Çocuğun iple gönderilen yiyecekleri yediği belirtildi.

Fas'ta bu ay başında Haydar'la aynı yaşta olan Rayan isimli çocuk 32 metre derinliğindeki kuyuya düşmüş, 5 gün süren ve ülkeyi ayağa kaldıran kurtarma çalışmaları sonucu küçük çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

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