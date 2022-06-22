Afgansitan 6.1 ile yıkıldı: Yüzlerce ölü var

Afganistan'ın Paktika bölgesinde sabaha karşı şiddetli bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Afganistan güne 6.1 şiddetinde bir depremle uyandı… Ülkenin güneydoğusundaki Host kenti yakınlarında 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin bilançosu ise ağır oldu.

Ülke yönetimini ele geçiren Taliban’ın Doğal Felaketler Bakanlığı’ndan Muhammed Nasim Hakkani, “Bize gelen bilgilere göre ölü ve yaralılar mevcut ve bu konuda incelemelerimiz sürüyor” dedi. Depremin hissedilği Pakistan’da ise ölü ve yaralı olmadığı belirtildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise yaptığı açıklamada depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan’da 119 milyon kişi tarafından hissedildiği duyuruldu.

Yetkililer yapılan incelemeler sonucunda en az 130 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Ölümlerin çoğunun Paktika bölgesinde kayıtlara geçtiği belirtilirken Hakkani en az 250 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Host ve Nangarhar bölgesinde de ölüm ve hasar meydana geldiği belirtildi fakat bölgede incelemelerin devam ettiği ve kapsamlı bir açıklamanın ise daha sonra yapılacağı duyuruldu.

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