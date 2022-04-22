Aliyev’den Ermenistan’a rest: Tanımayız

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ anlaşmazlığı ile ilgili dikkat çeken bir adım geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan'ın Bakü'nün önerdiği ana hatlarda bir barış anlaşması imzalamadığı takdirde, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını açıkladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan’ın Bakü’nün önerdiği ana hatlarda bir barış anlaşması imzalamadığı takdirde, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını açıkladı.

Açıklama Interfax haber ajansında yer aldı.

Azerbaycan 1990’lardan beri etnik Ermeni yönetimin kontrolünde bulunan Dağlık Karabağ’ın bir kısmını ve çevresindeki bölgeyi 2020 yılındaki askeri harekat ile geri almış ve yaşanan çatışmalar Rusya’nın arabulucuğu ve bölgeye barış gücü göndermesi ile sonuçlanmıştı.

Çatışmalarda en az 6,500 kişi hayatını kaybetmişti.

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