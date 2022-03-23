Alman Başbakan’dan Putin’e nükleer uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkenin çok okunan haftalık gazetelerinden Die Zeit'e konuşarak Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan söylediklerini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için devreye giren isimlerden biri de Almanya Başbakanı Olaf Scholz oldu. Scholz, Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını ülkenin çok okunan haftalık gazetelerinden Die Zeit ile paylaştı.

Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Scholz’un Putin’e doğrudan “Ukrayna’da biyolojik ya da kimyasal silah kullanmayın” uyarısında bulunduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan Scholz, “Rusya’nın Ukrayna’nın bu tür silahlar geliştirdiği ve ABD’nin de bu tür silahlar kullanacağına dair iddiaların artmasıyla birlikte Putin’in kendisinin de bu tür silahlar kullanabileceği gibi bir izlenim oluştu. Bu sebeple ona çok net bir şekilde ve doğrudan, bu tür silahların kullanımının kabul edilemez ve affedilemez olduğunu söylemem çok önemliydi” dedi.

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