Alman Çevre Bakanı istifa etti

Almanya'da geçen yaz yaşanan sel felaketinden sonra Fransa'ya tatile gittiği ortaya çıkan Federal Aile Bakanı Anne Spiegel istifa etti.

Sozcu.com.tr

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Çevre bakanı olduğu dönemde, Almanya’nın batısında geçen yaz yaşanan sel felaketinin hemen sonrasında Fransa’ya tatile gittiği ortaya çıkan Federal Aile Bakanı Anne Spiegel, istifa ettiğini duyurdu.

Spiegel, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, “siyasi baskı nedeniyle Aile Bakanlığı görevinden ayrılmaya karar verdiğini” söyledi.

Spiegel, bu kararı, “büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makamın zarar görmesini engellemek için aldığını” belirterek kendisi ile dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.

Yeşiller mensubu olan Spiegel, Başbakan Olaf Scholz’un hükümetinden ayrılan ilk bakan oldu. 2021’de meydana gelen sel felaketinden sonra 4 haftalık izne çıkan Spiegel’in kamuoyunu yanılttığı ve tatile çıkmamış gibi açıklamalar yapması da tepki çekti.

Yeşiller Partisi’nin eş başkanı Omid Nouripour da Spiegel’in kararının doğru olduğunu söyledi.

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