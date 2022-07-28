Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’tan Türkiye ziyareti öncesi dikkat çeken açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ve Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaretler öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ve Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Daha önceki planda olduğu gibi Yunanistan ve Türkiye’yi aynı tur kapsamında ziyaret edecek olan Baerbock, bu akşam Atina’da olacak ve yarın sabah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek.

Baerbock, ziyaretleri öncesi bir açıklama yaparak görüşmelerde ele alınılacak konulara değindi. Alman Dışişleri Bakanı Akdeniz’in güvenliğinin önemli gündem maddelerinden olacağını vurgulayarak “Sorunlar, gerilimi tırmandırarak değil, müzakerelerle çözülmeli” mesajı vereceğini açıkladı. Baerbock tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye, bizim için vazgeçilmez bir ortaktır ve başka hiçbir ülke ile olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan ülkedir. Milyonlarca insanın kalbi ülkelerimiz için atıyor.” ifadeleri yer aldı.

Baerbock sözlerini, “Bu yüzden siyasi olarak daha fazla ayrılmamamız benim için önemli. Her yakın ilişkide olduğu gibi, açık açık konuşacağız: Türkiye’nin Karadeniz’de milyonlarca insana umut ışığı olan arabuluculuğunu konuşacağız, NATO’da ortak planlama hakkında konuşacağız.” ifadeleriyle sürdürdü.

Baerbock, Yunanistan ile ilgili olarak da ‘Avrupa’daki yakın ortaklarımızdan’ ifadesini kullandı. Alman Bakan, Yunanistan’ı birçok Alman’ın tatil yeri olarak bildiğine, ancak çok azının Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi işgali sırasında orada işlenen vahşet nedeniyle taşıdığı suçun boyutunu bildiğine dikkati çeken Baerbock, “Bu hatırayı canlı tutmak benim için önemli. Çünkü bu birlikte iyi bir gelecek için ön koşuldur.” değerlendirmesinde bulundu.

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