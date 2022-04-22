Almanya Şansölyesi baskı altında: Ukrayna’ya silah desteğini reddetmekle suçlanıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün Ukrayna'ya talep ettiği askeri teçhizatı göndermeyi reddettiğini öne sürdü. İddia, Almanya'yı karıştırırken, Şansölye'ye tepkiler yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 58’inci gününde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya ağır silah yardımını reddettiği iddiasıyla suçlamaların odağında…

Kısa süre önce seçilen Almanya şansölyesi, tankların Ukrayna’ya teslimatını engellemek ve Kiev’e gönderilecek silahları azaltmakla suçlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda gibi ülkeler, Ukrayna’ya yönelik yardımlarını ve askeri teslimatlarını artırmasına rağmen, Almanya’nın Ukrayna’ya doğrudan ağır silah göndermeyi reddetmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Ancak Almanya’nın en çok okunan gazetesi Bild, Scholz’un ofisinin Ukrayna tarafından istenen tüm ağır silahları listeden çıkardığını öne sürdü. Scholz’un ofisi tarafından onaylanan envanterin şansölyenin daha önce vaat ettiği 1 milyar euroluk ekipmanın üçte birinden az, 307 milyon euro olduğu açıklandı. Gazete listenin 48 sayfadan 24 sayfaya düşürüldüğünü iddia etti.

‘İHTİYACIMIZ OLAN SİLAHLAR LİSTEDE YOK’

Ukraynalı yetkililer, Alman savunma bakanlığına tank ve topçu da dahil olmak üzere acilen ihtiyaç duyulan ekipmanın bir listesini göndermişti. Scholz hükümetinin, bir radar sistemi de dahil olmak üzere bunlardan yalnızca üçünü kabul ettiği öne sürüldü. Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrij Melnyk, Alman kamu yayıncısı ZDF’ye “ihtiyacımız olan silahlar listede yok” dedi.

Alman silah üreticilerinin teslim etmeye hazır olduğu potansiyel silahlar arasında Marder hafif tankları, Leopard 2 tankları ve Panzerhaubitze 2000 kendinden tahrikli obüsler vardı. Ancak hükümet üyeleri, Ukrayna kuvvetlerinin bu batı teçhizatını kullanmayı öğrenmesinin kolay olmayacağını savundu.

Muhalefet milletvekili ve Hıristiyan Demokrat Birlik dış politika sözcüsü Jürgen Hardt, “Ukrayna’yı desteklemek söz konusu olduğunda artık mazeret olmamalı” dedi ve Scholz hükümetini hedef aldı.

‘BU CÜRETİ GÖSTERMESİ AYIPTIR’

Bild raporuna atıfta bulunarak, “Alman silah şirketlerinin Ukrayna’nın talep ettiği çok sayıda askeri teçhizata sahip olduğu artık kamuoyu tarafından biliniyor. Alman hükümetinin Ukrayna’nın talep ettiği silahlardan hangilerini kullanıp hangilerini kullanamayacağına karar verme cüretini göstermesi ayıptır. En iyisini Ukraynalılar bilir.” dedi.

Alman haber ajansı DPA’nın bildirdiğine göre, Almanya yeni bir anlaşma uyarınca, NATO müttefiki Slovenya’nın Ukrayna’ya verdiği Sovyet döneminden kalma T-72 tanklarını kendi Marder ve Fuchs hafif tanklarıyla değiştirecek.

PUTİN’DEN KAÇINDIĞI İÇİN…

İddiaların ortaya çıkmasının ardından Scholz, Putin’in Rusya’sıyla yakın ilişkiler sürdüren Sosyal Demokrat Parti’deki düzene karşı çıkmaktan kaçınmak için tankların doğrudan teslimatını yapmamakla suçlandı.

Dün Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, yeni anlaşma kapsamında Ukrayna’nın birkaç gün içinde ağır silahlar alacağına söz verdi.

Lambrecht Alman NTV’ye verdiği demeçte, Almanya’nın Ukraynalı askerleri Panzerhaubitze 2000’i kullanmaları için de eğiteceğini söyledi.

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