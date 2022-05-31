Almanya’da gündem 20 yaşındaki Türk genci Emre: 6 ayda 5.7 milyon euro dolandırdı

Almanya, 6 ay içerisinde zimmetine 5.7 milyon euro (100 milyon TL) para geçiren 20 yaşındaki Türk genci Emre'yi konuşuyor. Hollywood filmlerini aratmayan dolandırıcılık hikayesinin detayları ilk kez Alman basınında yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Almanya, geçtiğimiz yıl, çalıştığı para taşıma şirketinden 8.2 milyon euro (yaklaşık 145 milyon TL) çalan Yasemin Gündoğan'ın şokunu atlatamamışken bu kez yine bir Türk genci ülkenin gündemine oturdu.

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Bild, Türk genci Emre’nin pandemi döneminde ülkenin en büyük dolandırıcılık hikayelerinden birinin baş kahramanı olduğunu duyurdu.

Henüz 20 yaşında olan Emre C., ülkede Hollywood filmlerinden fırlama bir dolandırıcılık hikayesinin baş kahramanı. Freiburg’da yaşayan Emre, müşterilerine gönderdiğini söylediği, ama hiç göndermediği corona testleri sayesinde tam 5.7 milyon euro (100 milyon TL) kazandı.

‘ÜÇ FARKLI TEST MERKEZİMİZ VAR’

O dönem bilgi teknolojide (IT) stajyer olarak çalışan Emre’nin 492 bin corona testi için tam 5.7 milyon euro (100 milyon TL) topladığı belirlendi. Babasının üç farklı test merkezi olduğunu söyleyen Türk genci, bu şekilde binlerce kişiyi dolandırdı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından dün, Emre, Freiburg Bölge Mahkemesi’nde savunmasını verdi. Almanya’nın konuştuğu Türk genci savunmasında şu ifadelerde bulundu: “İlk olarak Almanya’nın Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği’ne (KVBW) kayıt oldum. Bu, bir iki dakikamı aldı. Burada sadece testleri yaptığımı onaylamam gerekiyordu. Bende binlerce kişinin testini onayladım ve devlete gönderilmesini sağladım” dedi.

TEST MERKEZİ YERİNE BAR ADRESİ

Emre, sahibi olduğu test merkezi olarak da en çok gittiği yerel barın adresini verdiğini söyledi.

Mahkeme, Emre’nin Mart ve Haziran 2021 tarihleri arasında toplamda 492 bin test yaptırdığını söyleyerek 5.7 milyon euro kazandığını tespit etti.

Paranın Emre’nin şahsi hesabına Eylül ayında geçtiği belirlendi. Stajyer olarak ayda 800 euro (yaklaşık 14 bin TL) maaşla çalışan Emre’nin hesabına bir anda bu kadar yüklü bir para geçmesi banka çalışanları tarafından fark edildi. Banka çalışanları hemen polise haber verirken, Emre tutuklandı, zimmetine geçirdiği para da iade edildi.

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