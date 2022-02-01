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Almanya’da panik: Okula silahla geldi

Almanya'nın büyük şehirlerinden Hamburg'da polis, bir okula silahlı bir gencin girdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:56 - 01 Şubat 2022 Güncellenme:
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Almanya’da panik: Okula silahla geldi

Dün ülkenin güneybatısında iki polisin öldürüldüğü Almanya’nın Hamburg kentinde bugün panik ve endişe var…

Bu endişenin sebebi ise Hamburg polis müdürlüğünün Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım. Yetkililer Twitter üzerinden Otto Hahn Lisesi’ne silahlı bir gencin girdiğini duyurdu.

Güenlik güçleri, okula gelirken bekleyişin devam ettiği belirtildi.

DETAYLAR GELİYOR…

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