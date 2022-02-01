Almanya’da polisleri öldüren katil yakalandı: Üzerinde önlük vardı

Dün Almanya'nın güneybatısındaki Rhineland-Palatinate eyaletinde iki polis memurunu vurarak öldüren saldırgan yakalandı.

Sozcu.com.tr

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Almanya haftaya, dün yaşanan kanlı bir saldırı ile başlamıştı… Ülkenin güneybatısındaki Rhineland-Palatinate eyaletinde rutin trafik kontrolü yapan iki polis memuru, vurularak öldürülmüş ve saldırganlar olay yerinden uzaklaşmıştı.

Fakat dün gece saatlerinde yapılan operasyon ile iki saldırgan Kaiserslautern şehrinde yakalandı. Saldırganlar konuyla ilgili açıklama yapmazken, 38 yaşındaki adamın hakim karşısına çıkarılacağı ve 32 yaşındaki bir diğer zanlının da sorgulandığı belirtildi.

Alman dergisi Spiegel, iki saldırganın da Alman vatandaşı olduğunu yazarken, adamlardan birinin geçimini avcılık yaparak sağladığı tespit edildi. Yakalanan adamlardan birinin çekilmiş fotoğrafını ise ülkenin çok okunan gazetelerinden Bild paylaştı.

Bild’in paylaştığı fotoğraflarda iki polis memurunu vurarak öldürdüğü tahmin edilen zanlının üzerinde kasapların kullandığı türden bir önlük olduğu görülüyor.

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