Almanya’da Türk koca vahşeti: Ayrılmak isteyen eşini infaz etti

Türkiye’deki kadın cinayetleri, Almanya’da da devam ediyor. İsmail G., ayrılmak isteyen 32 yaşındaki eşi Rümeysa G.‘yi takip edip başına ateş etti. Cani adam çocuklarının annesini tek kurşunla infaz etti. Saldırganın daha sonra Bosna Hersek'e kaçarak Almanya'daki yakınlarına mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın Stuttgart kentinde, eşinden ayrılıp Hollanda'ya ailesinin yanına yerleşmek isteyen iki çocuklu genç anne Rümeysa G. (32), son kez görüşmek istediği kocası İsmail G. (36) tarafından, otoparkta arabasının içinde infaz edildi.

Bir süredir ayrı yaşayan eşini, son bir görüşme için yanına gelmeye ikna eden İsmail G., onu tek kurşunla alnından vurarak öldürdü. Katil kocanın bir tanıdığı Bild Gazetesi'ne, “Beni aradı ve ‘Onu kafasından vurdum’ diyerek işi bitirdiğini ve cinayeti işlediğini söyledi” açıklamasında bulunda.

Katil kocanın, bir taksi tuttuğu ve 1800 Euro ödeyerek önce Bosna Hersek'e gittiği, oradan da Türkiye'ye geçtiği belirtildi. İsmail G.’nin oradan yakınlarını arayıp “Tamam, sorunsuz geldim” dediği belirlendi. Katil koca hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

TAKİP EDİP OTOPARKTA KATLETTİ

Pazartesi sabah işlenen korkunç cinayetin ardından genç kadının cesedi, Daimler otoparkındaki arabanın içinde bulundu. Kurşun kafasını delip geçmiş ve arabanın camını da parçalamıştı.

Genç annenin, kızları 8 yaşındaki Lina ile 2 yaşındaki Mina'yı iki gün önce anne-babasının yanına bıraktığı ve kocasıyla görüşmeye gittiği belirlendi.

Rümeysa G.’nin, kocasıyla konuştuktan sonra arabasına binip gitmeye çalışırken öldürüldüğü sanılıyor. Ayrılmayı hazmedemeyen kocanın onu takip ettiği belirlendi.

Rümeysa G.‘nin yakınlarına, altı ay önce ayrı yaşamaya başladığı kocasının kendisi için kabus olduğunu ve bir gün kendisini öldürmesinden korktuğunu anlattığı belirlendi.

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