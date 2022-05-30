Almanya’da yeni savunma fonu için anayasa değişikliği kararı

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, Almanya 100 milyar euro değerindeki savunma fonu için anayasada değişiklik yapmaya karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Almanya, 100 milyar euro değerinde özel bir savunma fonu için anayasada değişiklik yapmaya karar verdi. Ekonomi Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada tasarının Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından sunulduğu ifade edildi.

Almanya’nın merkez-sağ muhalefeti ve iktidarda olan merkez-sol Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar Partisi (FDP) koalisyonu, savunma fonunu anayasada belirtilen borç sınırının dışında tutmak için gerekli olan üçte iki çoğunluğa ulaşıldığını ifade etti.

Konuya yakın kaynaklara göre, müzakereler FDP Başkanı Christian Lindner, SPD’li Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Yeşiller Başkanı Annalena Baerbock ve muhalefet partisinden Mathias Middelberg öncülüğünde gerçekleşti.

Fon Almanya’nın yaklaşık 50 milyon euro olan mevcut savunma fonunu önümüzdeki birkaç yıl boyunca artırmak için kullanılacak ve Almanya’nın NATO tarafından belirlenmiş olan ülkelerin milli gelirinin yüzde 2’sinin savunmaya ayrılması hedefini gerçekleştirmesine olanak sağlayacak.

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