Almanya’da ‘Yusuf Yerkel’ protestosu! Tepkiler dinmiyor

Soma'da 301 kişinin can verdiği maden faciasından sonra yerdeki eylemci işçiyi tekmeleyen Yusuf Yerkel’in, Frankfurt Başkonsolosluğu’na Ticaret Ataşesi olarak gönderilmesine tepkiler dinmiyor.

Ali GÜLEN

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Alman Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti, Yeşiller'in yanı sıra, ATİYAB adlı işadamı örgütü, Halk evleri, sosyal demokrat dernekler, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Alman Sendikalar Birliği ve IG Metall temsilcileri, bugün yine Frankfurt Başkonsolosluğu önünde eylemdeydi.

Eski Ticaret Ataşesi gittiği halde, yoğun eylemler ve tepkiler yüzünden henüz atandığı göreve başlayamayan, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yerkel'in atanma kararının geri alınması istendi.

“ONUNLA ASLA ÇALIŞMAYIZ”

Gözaltına alınmış bir işçiyi tekmelemenin insanlık suçu olduğunu vurgulayan konuşmacılar, “Hemen atama kararını geri alın. Yerkel'i Frankfurt'ta istemiyoruz. Hiç bir alanda görev yapmasına izin vermeyeceğiz“ ifadesini kullandı. İşadamları örgütleri ise kesinlikle Yerkel'le çalışmayacaklarını vurguladı.

YAKIN KENTLERDEN GELDİLER

“Yerkel- Persona non grata- İstenmeyen adam”, “Frankfurt'ta istenmiyorsun” pankartları taşındı. Ayrıca, Soma faciasında ölenler anıldı. Bu atamanın ölen onca canın anısına bir saygısızlık olduğu belirtildi. Eyleme, Frankfurt dışında Darmstadt Halkevi, Beşiktaş Halkın Takımı grubu, Rüsselsheim Barış Evi, Alevi dernekleri ve CHP örgütleri de destek verdi.

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