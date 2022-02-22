Almanya’dan sert açıklama: Diyalog değil, çatışma arayışı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Anlaşılmaz ve son derece tehlikeli bir durum yaratıyor. Bu diyalog değil, çatışma arayışı. Putin'in kararı, Batılı ortakların ortak ve kararlı yanıtına tabi tutulmalı" dedi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Senegal’in başkenti Dakar’a yaptığı resmi ziyarette açıklamada bulunan Steinmeier, “Henüz gerilimin nihayete ermediğinden hepimizin korku duyması gerekir” ifadelerini kullandı.

“SON DERECE TEHLİKELİ BİR DURUM YARATIYOR”

Rusya Devlet Başkanı Putin’i ‘uluslararası hukuku ihlal etmekle’ ve ‘Minsk Anlaşması’nı yok etmekle’ suçlayan Almanya Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

* Bu (cumhuriyetleri tanıma kararı), ihtilafa barışçıl çözüm bulmaya dönük müzakerelerin tek dayanağının ortadan kalktığı anlamına geliyor.

* Anlaşılmaz ve son derece tehlikeli bir durum yaratıyor. Bu diyalog değil, çatışma arayışı.

* Putin’in kararı, Batılı ortakların ortak ve kararlı yanıtına tabi tutulmalı.

Öte yandan Steinmeier, Senegal ziyaretini erken sonlandırdı.

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