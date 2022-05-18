Almanya’dan Türklere servet sorgusu: İlk kez böyle bir şey yaşanıyor

Türkiye’nin, Avrupa’da yaşayanların "banka hesap ve diğer gelirlerini" yaşadıkları ülkeye bildirmelerinin ardından, Almanya şaşkına çeviren bir adım attı. Türkiye’de malvarlığı soruşturması başlatıldı. Türk vatandaşlarından malvarlığı ile ilgili "tasdikname" isteniyor.

Ali GÜLEN

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Kamuoyuna ilk olarak SÖZCÜ tarafından duyurulan, Türkiye'nin “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin” anlaşmayı uygulamaya sokmasının ardından, Almanya'dan ilk önemli adım geldi.

Türkiye’nin, yurt dışında ve özellikle Almanya'da yaşayanların maliyesine gönderdiği “hesap ve gelir bilgilerine” ek olarak tartışma yaratmaya müsait bir adım atıldı. Almanya, ülkede yaşayan Türklere malvarlığı soruşturması başlattı. Bu, 65 yıllık göç tarihinde ilk kez görülen bir durum.

Almanya'da vergi mükellefi olup da Türkiye'de uzun süre kalan, emlak alımı ya da başka nedenle Türkiye'de adresi görünen veya yeni gelip de vergi dairesi ile işi olanlara gönderilen “Tasdikname” adlı formda, “Almanya dışında elde edilen vergiye tabi tüm gelirlerin” beyan edilmesi isteniyor.

BU DURUM KİMİ ETKİLEYECEK?

Türkiye'nin, banka hesap ve mali durumla ilgili bilgi paylaşımı kararının ardından, Bavyera eyaletinde ilk olarak başlatılan uygulama hemen hemen herkesi etkileyecek.

Kitlesel halde mektupların gelmesi beklenmiyor ama bir işlem, şüphe ya da vergi araştırmasına göre bu bilgiler talep edilecek. İki ülkenin karşılıklı kararları şu 4 durumdaki herkesi etkileyecek;

1) TÜRKİYE'DE HESABI, EVİ OLAN: Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de, banka hesabı, altın hesabı, başka türlü geliri olan herkesin bilgileri, Alman maliyesi ile paylaşılacak. Bunun için vatandaşlık şartı bulunmuyor ve bu Türkiye'nin imzaladığı “bilgi paylaşımı” ile yapılıyor. Halen, her gün onlarca kişiye Türkiye'nin bildirimi sonucunda Alman maliyesinden yazı geliyor.

2) ALMANYA'DA MÜKELLEF OLAN: Almanya'da vergi mükellefi olup da, Türkiye'den ev alan, yatırım yapan ve Türkiye'de uzun süre kaldığı için Türkiye adresi bildirenlere, Almanya tarafından malvarlığı soruşturması olacak.

3) ÜLKEYE YENİ TAŞINAN: Türkiye'den Almanya'ya iş ya da evlilik gibi nedenlerle yeni gelenlere malvarlığı soruşturması yapılacak. Özellikle son yıllarda Almanya'ya akın eden Türk doktorlar veya eğitimli kesim bundan olumsuz etkilenecek. Ve Türkiye'deki her geliri için Almanya’da vergi verecek. Bavyera eyaleti bunu ilk başlatan eyalet oldu. Diğerlerinin de takip etmesi bekleniyor.

4) TÜRKİYE'DE İKAMET BİLDİREN: Alman vatandaşı olup da, Türkiye'ye giden, orada adres bildiren Türk kökenli ya da Alman kökenli herkese malvarlığı soruşturması yapılabilecek. Türkiye'de elde edilen gelirler karşılığı vergi ödenmişse, bu da bildirilecek ve Alman maliyesi karşılıkla mahsuplaşma yapacak.

HANGİ BİLGİLER İSTENİYOR?

Almanya'nın malvarlığı soruşturmasında, Türkiye'de ikamet eden veya ikametini kesip dönen kişinin “Brüt ücretleri”, “Diğer gelirleri” bildirmesi isteniyor. Diğer gelirler de; ticari kazançlar, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iradlar olarak sıralanıyor.

BİLGİLER ALININCA NE OLACAK?

Almanya'da vergi mükellefi olan kişi, dünyanın neresinde geliri olursa olsun, bunu Almanya'ya bildirmek zorunda. Bildirim yapılmazsa, vergiden kaçınma ya da kasıtlı olarak vergi kaçırma suçu oluşuyor.

Suçun başladığı andan itibaren hesaplama yapılıyor ve faiziyle vergi alınıyor. Ayrıca vergi ceza kesiliyor. Suçun büyüklüğüne göre de ceza davası açılıyor.

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