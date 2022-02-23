Aşı karşıtı kamyoncular, ABD’de orduyu harekete geçirdi

Kanada’daki aşı karşıtı eylemlerin bir benzerini Washington’da düzenlemeyi planlayan ABD’li kamyoncular, orduyu alarm durumuna geçirdi. Eylemlerin Kanada’daki gibi büyüyerek ülkede kargaşaya yol açmasından endişe ediliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanada'da günlerce yolları kapatarak hayatın durma noktasına gelmesine yol açan aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncular ABD'deki meslektaşlarına da ilham verdi.

Kanada'daki eylemlerin bir benzerini Washington'da düzenlemeyi planlayan ABD'li kamyoncular, orduya bağlı Ulusal Muhafızları harekete geçirdi.

ABD ordusu, eylemler nedeniyle başkent sokaklarına yaklaşık 700 asker yerleştirme kararı aldı. Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Washington emniyetinin talebini onayladığı belirtildi.

ZIRHLI ARAÇLAR KONUŞLANACAK

Washington'da cumartesi gününden itibaren 7 Mart'a kadar önemli noktalara konuşlandırılacak Ulusal Muhafızlar silahsız olacak ve kentte güvenlik faaliyetleriyle trafiğin olağan şekilde işlemesini sağlamaya çalışacak.

Ayrıca kritik noktalara zırhlı araçlar da yerleştirilecek.

ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların eylemlerinin Kanada'daki gibi büyüyerek ülkede ciddi bir kargaşaya yol açmasından endişe ediliyor.

Kanada polisi, başkent Ottawa'daki parlamento binası çevresindeki göstericileri güç kullanarak dağıtmak zorunda kalmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Ülkede eylemler nedeniyle Acil Durumlar Yasası da ilk kez uygulamaya konmuştu.

İlginizi Çekebilir Kanada'da ortalık karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir Kanada'yı felç eden aşı karşıtı eylemler dünyaya yayılıyor