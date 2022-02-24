Avrupa Birliği: Karanlık saatlerde…

Putin'in BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesini gerekçe göstererek Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesine bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın askeri operasyon kararı sonrasında Avrupa Birliği’nden de tepki yükseldi…

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu saldırıların meşrulaştırılamayacağını söyledi. Von der Leyen, “Bu karanlık saatlerde düşüncelerimiz Ukrayna ile ve bu haksız saldırıyla karşı karşıya kalan masum kadın, erkek ve çocuklarla” dedi.

Von der Leyen, Kremlin’i saldırılardan sorumlu tutacaklarını söylerken AB liderlerinin de bugün acil olarak toplanacağını dile getirdi.

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