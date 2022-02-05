Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rusya saldırırsa büyük faturalarla yüzleşir

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya karşı askeri bir saldırıda bulunması halinde Rusya'nın "ağır sonuçlarla" ve "büyük maliyetlerle" karşılaşacağını söyledi.

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Euronews’a konuşan von der Leyen diplomasiden asla vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı ama en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde AB’nin Moskova’ya karşı “sağlam” ve “çok kapsayıcı” yaptırım paketi hazırladığını belirtti.

Paketin şu an için ekonomi ve finans sektörünü hedef aldığını belirten von der Leyen “Bu Rusya’nın Avrupa Birliği’ndeki finansal piyasalara erişimini sınırlandıracak ve Rusya’nın tedariği oldukça zor olan ürünlere ve teknolojilere ulaşımını da kısıtlayacak” ifadelerini kullandı.

“KRİZ ATEŞİNİ DÜŞÜRMEK RUSYA’NIN ÇIKARINA OLACAKTIR”

Rusya’nın fosil yakıt kaynakları ihracatına dayanan tek yönlü ekonomisi olduğunu hatırlatan von der Leyen Rusya için bu ürünler ve sermayenin hayati önemde olduğunu belirterek “O nedenle krizin ateşini düşürmek Rusya’nın çıkarına olacaktır” dedi.

ABD’DEN RUSYA UYARISI

ABD, Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla askeri yığdını açıklayarak işgal edebileceği uyarısında bulundu.

Moskova ise bir savaş istediği iddialarını reddetti. Rusya, NATO’nun kendi sınırlarına doğru genişlemesini ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek Ukrayna’nın asla ittifaka dahil olmayacağı sözü verilmesini istiyor.

Von der Leyen’in açıklamaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın görüşmesinden sonra geldi. Orban, görüşme sonrası basın toplantısında yaptırımların “faydasız bir araç” ve “başarısız olmaya mahkum” olduğunu belirtmişti.

Orban’ın açıklamaları sorulduğunda von der Leyen “Avrupa Birliği içerisinde birlik ve güçlü bir dayanışma bulunmaktadır. Sürekli irtibat halindeyiz,” ifadelerini kullandı.

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