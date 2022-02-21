Avrupa Parlamentosu’ndan çok sert Osman Kavala açıklaması

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medyadan çok sert bir dille Osman Kavala davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Osman Kavala davası sadece Türkiye’nin değil uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu…

Bugün görülen duruşmayı yerinden takip eden isimlerden biri de Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor oldu.

Amor, kişisel sosyal medya hesabından davadan çıkan sonuç ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. Çarşı ve Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti Çarşı davasının dosyasının yeniden ayrılmasına karar verdi.

Kavala’nın tutukluluk halinin devamına da karar verilirken Amor, Twitter üzerinden İstanbul Adliye Sarayı önünde çekilmiş bir kareyi paylaştı. Amor, “Bugün Çağlayan’da Osman Kavala davasını izledim ve bu dava sürecinde zilyon kere olan siyasi kandırmacaya tanık oldum. Gezi davasının mantıksız bir şekilde birleştirilmesinden sonra şimdi de ayrılma kararı alındı” dedi.

Amor, “Bütün bu kandırmacalar gerçeği saklayamayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına saygı duyulmalı” ifadesini kullandı.

AP raportörü, “Bütün desteğim Osman Kavala ve diğer sanıkların yanında ve ayrıca onların aileleri ve arkadaşlarının yanındayım. Özellikle bu usulsüz tutuklamadan en çok etkilenen kişi olan Kavala’nın eşi Ayşe Buğra’nın yanındayım” dedi.

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