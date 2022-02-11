Avrupa’da birçok ülkenin Covid önlemlerini kaldırması tartışma yaratıyor

Covid-19’un bulaşma hızı yüksek Omicron varyantı ve yüksek seyreden vaka ve ölüm sayıları uzmanları endişelendirse de, birçok Avrupa ülkesi son dönemde kısıtlamaları tamamen ya da büyük oranda kaldırdı. Birçok uzman, Covid-19 karşıtı önlemlerden vazgeçmek için henüz çok erken olduğu uyarısında bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa'da vaka sayılarının yüksek seyretmesine ve uzmanların uyarılarına rağmen bazı ülkelerin Covid-19 kısıtlamalarını art arda kaldırması eleştirilere yol açıyor.

İsveç, Danimarka ve Norveç, Covid-19'un artık ciddi bir tehdit olmadığını belirterek corona virüsü kısıtlamalarını son dönemde kaldırdı.

İngiltere'de de hükümetin kısıtlamaları beklenenden daha erken kaldırma kararı ve Covid test sonucu pozitif çıkanların karantinaya girme zorunluluğundan vazgeçme adımı tartışma yarattı. Çarşamba günü yeni vaka sayısının 68 bini aştığı ülkede maske zorunluluğu gibi birçok önlem de geçen ay sonunda kaldırılmıştı.

‘HENÜZ ÇOK ERKEN’

Uzmanlar ise, Covid önlemlerini geri çekme kararı için çok erken olabileceği uyarısında bulunuyor ve uzun Covid gibi risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor.

İsveç'te yüzde 73'ü bulan yüksek aşılama oranı hükümete güven verse de Umea Üniversitesi'nden Viroloji Profesörü Fredrik Elgh, kısıtlamaları kaldırmak için en az birkaç hafta daha beklemek gerektiğini söyledi. Reuters'a konuşan Elgh, “Ücretsiz testleri sürdürmek için yeterince zenginiz. Hastalık hala toplum üzerinde büyük etkiye sahip” dedi.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Devi Sridhar, İngiltere hükümetinin karantina kurallarını gevşetmesinin birçok kişi için sürpriz olduğunu söyledi. Bu kuralları kaldırmak için henüz çok erken olduğunu ve bunun siyasi bir karara benzediğini kaydeden Sridhar, “Hala günde 200'den fazla kişi ölürken bu kuralı neden değiştirdiklerini bilmiyorum” diyerek tepki gösterdi.

İNGİLİZLERİN ÇOĞU KARANTİNA KURALININ SÜRMESİNİ İSTİYOR

University College London Klinik Araştırma Birimi Direktörü Christina Pagel de, İngiltere’deki kararın hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını söyledi. Pagel, Twitter mesajında “Hükümet hepimizin birkaç defa Covid olmamızı planlıyor” ifadelerini kullandı.

Araştırma şirketi YouGov'un anketine göre de, İngilizlerin yüzde 75'i karantina kurallarının hemen kaldırılmasına karşı çıkıyor.

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜNDEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta Covid-19'un Omicron varyantı nedeniyle dünyanın birçok yerinde ölüm sayılarının endişe verici şekilde arttığı uyarısında bulunmuştu.

Bulaşma arttıkça ölüm rakamlarının da artacağına dikkat çeken Ghebreyesus, “Hiçbir ülkeye kapanmaya geri dönme çağrısı yapmıyoruz ama tüm ülkelere aşılara ek olarak her türlü aracı kullanıp halklarını koruma çağrısı yapıyoruz” demişti.

HANGİ ÜLKELER KISITLAMALARI GEVŞETİYOR?

İsveç'te sosyal mesafe kuralları, aşı kartı kullanımı ve kişi sınırlaması bu hafta kaldırılmıştı. Nüfusun yüzde 80'inin en az iki doz aşı olduğu Danimarka ise geçen hafta artan vaka sayısına rağmen tüm kısıtlamaları kaldırdığını duyurmuştu, ancak bu açıklamanın ertesi günü ülkede vaka sayısı rekor kırmıştı.

Norveç ise birçok Covid kısıtlamasını kaldırsa da maske ve sosyal mesafe kuralarını sürdürüyor. Ülkede salı günü günlük corona virüsü vaka sayısı 26 bini aşarak yeni bir rekor kırdı.

Çarşamba günü İsveç'te 114, Norveç'te 45, Danimarka'da 21, İngiltere'de ise 276 kişi Covid nedeniyle hayatını kaybetti.

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