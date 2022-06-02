Avrupa’da ‘iğneli saldırı’ kabusu

Yaz aylarının gelmesiyle Avrupa’da ve özellikle Fransa’da gece kulüplerinde ve konserlerde yaşanan iğneli saldırılar paniğe yol açarken yetkililer de saldırıların amacını anlamaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Avrupa'da son dönemde iğneli saldırılarda yaşanan hızlı artış panik yarattı.

Fransa'da son bir ayda 300'den fazla kişinin gece kulüplerinde ve konserlerde iğneli saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Paris, Toulouse, Nantes, Nancy, Rennes ve diğer kentlerden çok sayıda kişi, rızaları dışında kendilerine iğne batırıldığını söyleyerek polise şikayette bulundu.

Kadınların çoğunlukta olduğu kurbanlar, iğneli saldırılar sonrasında vücutlarında iğne izleri oluştuğunu belirtirken bazı kişiler de zihin karışıklığı gibi semptomlar yaşadıklarını anlattı.

KOLUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Geçen ay Lille'de bir rap konserine giden 18 yaşındaki bir kişi, Fransa basınına yaptığı açıklamada konser sonrasında baş dönmesi ve baş ağrısı yaşadığını ve kolunda bir iğne izin görünce şok olduğunu söyledi. HIV ve hepatit testlerinin negatif çıktığını anlatan genç, yine de çok korktuğunu ve bir süredir konsere gitmediğini belirtti.

Fransa'da olayları inceleyen polis ve yetkililer, saldırıların arkasında kimin ya da kimlerin olduğunu tespit edemedi. Doktorlar da, kurbanlara iğneyle tam olarak nasıl bir madde verildiği konusunda kararsız kaldı.

Ülkede gece kulübü ve eğlence merkezi işletmelerine olaylarla ilgili önlem alma talimatı verildi.

İngiltere'de de hükümet artan “iğneli saldırı” vakalarını incelemeye aldı. Belçika ve Hollanda'da da benzer incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

İngiltere'de geçen yıl hazırlanan bir raporda da ekim ayında öğrencilerin Covid kısıtlamaları sonrası okula geri dönmesiyle beraber bine yakın iğneli saldırı vakası tespit edildiği belirtilmişti.

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