Avrupa’da Lassa ateşi tehlikesi: Nijerya’dan sonra İngiltere’de de görüldü

Nijerya'da ocak ayından bu yana Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı aşarken, hastalığa ilk kez Avrupa kıtasında da rastlandı. Uzmanlar, hayvanlardan geçen hastalık konusunda uyarıyor...

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Nijerya’da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğinin açıklanmasının ardından korkutan bir haber de İngiltere’den geldi.

İngiltere, vajinal kanamaya ve nöbetlere neden olabilen iki Ebola benzeri virüs vakası tespit ettiklerini açıkladı.

İngiltere’nin doğusunda aynı aileden iki kişinin Lassa ateşi vakasına yakalandığı bildirilirken, üçüncü bir akrabanın da hastalığa sahip olduğundan şüpheleniliyor.

2009 YILINDAN BERİ İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Bu üç vaka, İngiltere’de 2009’dan beri ilk kemirgen kaynaklı hastalık vakası olarak açıklanırken, yetkililer arasında endişe yarattı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), daha fazla vakaya dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı. Hastalardan birinin tamamen iyileştiği diğerinin ise Londra’daki Royal Free Hastanesi’nde tedavi altına alındığı açıklandı.

Lassa ateşi Nijerya, Liberya ve Gine gibi Batı Afrika’daki ülkelerde endemik olarak zaman zaman ortaya çıkıyor. Ebola benzeri bir virüs olarak bulaşan Lassa ateşi, 100 kişiden birinin ölümüne yol açıyor.

NİJERYA’DA ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Hayvan kaynaklı bir hastalık olan Lassa ateşi ilk kez Nijerya’nın Lassa kentinde görüldüğü için bu ismi aldı. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019’da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Sadece fare dışkısı ile temas değil, buna temas eden meyve, sebze ve eşyalar da tehlike saçıyor. Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde hiçbir semptom görülmemektedir. Çoğu insan tamamen iyileşirken, virüs vakaların kabaca yüzde 1’inde ölümcül olabilir.

Hastaların dörtte birinin geçici sağırlık yaşadığı hastalığın diğer semptomları arasında, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kusmanın yanı sıra ağız ve burnun kanaması da yer alıyor.

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