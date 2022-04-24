Avusturya Dışişleri Bakanı: Ukrayna AB’ye alınmamalı

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, "Ukrayna Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamalı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avusturya'nın Lech şehrinde düzenlenen 14. Avrupa Medya Zirvesi'nde konuştu.

Schallenberg, Ukrayna’ya destek vermenin başka yolları da olduğunu söyleyerek, “Ukrayna'ya destek vermeliyiz, ilişkilerimizi geliştirmeliyiz fakat bu onları AB üyesi yapmamızı ve hatta aday statüsüne almamızı gerektirmez. Ukrayna'yı Avrupa ekonomik alanına alabiliriz. İlişkilerimizi bu şekilde geliştirebiliriz. AB'ye aday statüsünde olan ve önemli yol kat eden Balkan ülkeleri var. Önceliğimiz onlar olmalı” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’DAN SERT TEPKİ

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in açıklamalarına Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, “Stratejik olarak dar görüşlü bir açıklama. Açıklamanın birleşik bir Avrupa’nın çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Bugün Mariupol'den tahliyeler gerçekleştirilemedi

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Putin'in sevgilisi ortaya çıktı